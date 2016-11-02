Курган, 2 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Курганской области одобрило трехлетний дефицитный бюджет. Дефицит на 2017 год составит 8,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Mikhail Talisov Одна копейка

Как сообщила начальник финансового управления области Елена Лукашук, в 2017 году доходы областного бюджета составят 35 млрд 796 млн руб., расходы — 39 млрд 270 млн рублей. Бюджетный дефицит составит почти 3,5 млрд рублей. Собственные доходы планируются в размере 24 млрд 943 млн рублей.

На 2016 год были запланированы доходы чуть более 32 млрд руб., собственные — 20,5 млрд руб., расходы — 35 млрд руб., дефицит составил 3 млрд рублей.

В полном объеме предусмотрены расходы социального характера. Защищенными статьями остаются: заработная плата, социальные выплаты, медстрахование неработающего населения, дорожная деятельность, предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Курганской области в 2017 году предусмотрены в сумме 1 млрд 713 млн рублей. На государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 813 млн рублей, из них 220 млн рублей — за счет собственных средств. На формирование дорожного фонда в 2017 году за счет областных доходов планируется направить 3 млрд 47 млн рублей с ростом на 440 млн рублей (на 17%) к первоначальному бюджету 2016 года.

Одним из приоритетных доходных источников для областного бюджета является налог на прибыль организаций. В результате роста прибыли организаций Курганской области на 2017 год планируется собрать 102,6% к ожидаемой оценке 2016 года. Еще одним важным источником пополнения собственных бюджетных доходов должна стать программа приватизации государственного имущества.