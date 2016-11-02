Елабуга, Татарстан, 2 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Автомобильный завод в Елабуге приступил к тестовому производству обновленной модели Ford Kuga по технологии полного цикла. Начало серийного выпуска кроссовера намечено на декабрь, сообщает 2 ноября пресс-служба Ford Sollers.

M 93 Ford Kuga

Автомобиль занял уверенные позиции в своем сегменте на отечественном рынке. Всего в России было реализовано более 50 тыс. единиц Ford Kuga, а в текущем году спрос на модель увеличился на 13,4%.

Итогом обновления кроссовера стали изменения в экстерьере и эргономике салона, модель оснастили новым 1,5-литровым бензиновым двигателем EcoBoost мощностью 150 и 182 л.с. Кроме того, автомобиль получил систему экстренного вызова Ford, которая совместима с «ЭРА-ГЛОНАСС».