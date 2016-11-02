Париж, 2 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Каждые четыре с половиной дня в мире погибает один журналист, говорится в докладе ЮНЕСКО, сообщает 2 ноября France-Presse.

imkripe Свечи

В течение последнего десятилетия при выполнении своих обязанностей были убиты 827 журналистов, говорится в докладе Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой.

Больше всего журналистов погибло в арабских странах, включая Сирию, Ирак, Йемен и Ливию. На втором месте по количеству погибших журналистов находятся страны Латинской Америки. Большинство смертельных случаев произошло в зонах боевых действий.

«Также нужно учитывать бесчисленное количество нарушений, с которыми сталкиваются журналисты, включая похищения, незаконное содержание под арестом, пытки, угрозы, всевозможные притеснения… изъятие и уничтожение материала», — говорится в докладе ЮНЕСКО.

В докладе говорится, что с 2014 по 2015 год погибло 213 журналистов, 78 из них (36,5%) погибли в арабских странах.