Пенза, 2 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Пензенской области из выделенных регионам правительством РФ в 2016 году 2,28 млрд рублей на профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных и гепатитов В и С, достанется 9 млн 71,9 тыс. рублей, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По информации регионального Роспотребнадзора, показатель ВИЧ-инфекции в Пензенской области по итогам первого полугодия 2016 года — 15,56 на 100 тысяч населения, что на 3,8% ниже аналогичного периода 2015 года. Резервуар ВИЧ-инфекции в регионе продолжает нарастать, так как число новых случаев по-прежнему значительно превосходит количество умерших (за 6 месяцев 2016 года в 4,3 раза; 1 полугодие 2015 г. — в 4,6 раза), отмечают специалисты.

Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет более 2,7 тысяч человек. С января по июнь 2016 года выявлено 211 новых местных случаев. Отмечается некоторая стабилизация процесса после 11-летнего непрерывного роста заболеваемости, указывают в Роспотребнадзоре.

Превышение заболеваемости в Пензе над областными показателями, начавшееся с 2011 года сохраняется: за 6 месяцев 2016 года в Пензе показатель заболеваемости составил 23,5 на 100 тысяч населения (1 полугодие 2015 г. — 22,5), что на 51,2% выше среднеобластного показателя. При этом, в Пензе продолжается рост заболеваемости (на 4,6% по сравнению с 6 месяцами 2015 года).

Кроме того, превышают среднеобластные показатели Колышлейский (16,4 на 100 тысяч населения), Сердобский (15,6) Иссинский (19,7) районы, город Заречный (19,8). При этом, рост заболеваемости (не считая спорадических случаев в малых территориях) отмечается в Малосердобинском, Сердобском, Иссинском, Мокшанском, Каменском и Пачелмском районах.

В 17 территориях области отмечается снижение заболеваемости, в том числе почти во всех муниципалитетах Бессоновской и Кузнецкой зон, ранее характеризовавшихся повышенной заболеваемостью.

Доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков в текущем году сократилась до 39,6% (1 полугодие 2015 г. — 42,9%).

Среди групп риска и среди контактных в сумме было выявлено 26,8% от всех заболевших (1 полугодие 2015 г. — 25,5%).

В первом полугодии 2016 года зарегистрирован 1 случай заболевания среди детей — 11 лет, год назад семья переехала из Узбекистана, остальные 4 члена семьи отрицательные, ребенок находится в стадии СПИД, осложненной пневмоцистной пневмонией (1 полугодие 2015 года — 1 местный случай и 1 прибывший) и 1 ребенок 6 лет прибыл в область с установленным диагнозом из Душанбе. Также учтено 2 случая заболевания среди подростков — девушки из г. Пензы 17 лет с заражением половым путем и 15 лет с заражением при употреблении наркотиков (6 мес. 2015 г. — 2 — Пенза и Колышлейский район).

По более старшим возрастам заболеваемость распределилась: 20−29 лет — 28,6% (1 полугодие 2015 — 25,8%), 30−39 лет — 50,6% (54,4%), 40−49 лет — 12,2% (15,1%), 50 лет и старше — 5,7% (2,8%).

Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций не зарегистрировано.

Количество умерших в 1 полугодии 2016 года составило 55 случаев (1 полугодие 2015 года — 48). При этом, непосредственно вследствие ВИЧ-инфекции в текущем году умерло 24 человека (14). Рост данных показателей связан с достижением критических сроков развития заболеваний после пика заражений в 2001—2002 годах.

По итогам первого полугодия 2016 года план обследований на ВИЧ-инфекцию перевыполнен на 18,1% (обследовано 118 144 человека при годовом плане 200 000) за счет средств областного бюджета (1 полугодие 2015 года — также перевыполнение на 19,5%.

В текущем году прошли диспансерное обследование 1877 ВИЧ-инфицированных — 62,6% от состоящих на наблюдении (1 полугодие 2015 — 60,4%).

Из 37 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, завершивших беременность родами с рождением живых детей в течение текущего года, 30 пар получали трехэтапную химиопрофилактику. Только в родах химиопрофилактику ВИЧ-инфекции получили еще 4 женщины. В остальных случаях по разным причинам химиопрофилактика женщинам не проводилась. Получили химиопрофилактику все 37 новорожденных.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению правительства РФ от 29 октября 2016 года №2294-р Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.

Самая большая сумма — 260 млн 609,6 тыс. рублей распоряжением правительство РФ будет направлена в Свердловскую область. В Приволжском федеральном округе средства распределены следующим образом: Башкирии — 52 млн 107 тыс., Марий Эл — 5 млн 895,5 тыс., Мордовии — 3 млн 612,7 тыс., Татарии — 46 млн 928,9 тыс., Чувашии — 18 млн 669,9 тыс, Нижегородской области — 38 млн 121,5 тыс., Пензенской области — 9 млн 71,9 тыс., Саратовской области — 43 млн 190,4 тыс., Ульяновской — 38 млн 536,9 тыс.

По информации Роспотребнадзора, в России пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2015 года составляла 541,8 на 100 тыс. населения. К наиболее пораженным субъектам РФ относятся: Свердловская (зарегистрировано 1528,7 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), Иркутская (1524,9), Кемеровская (1469,6), Самарская (1377,9), Оренбургская (1135,7), Ленинградская (1118,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6), Тюменская (1107,0), Челябинская (964,6) области, Санкт-Петербург (942).

Читайте также: В России выделено 2,28 млрд рублей для профилактики и лечения ВИЧ