Москва, 2 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Начал функционировать международный рейтинг вузов «Три миссии университета»: у него 35 критериев. Полные результаты будут обнародованы в сентябре будущего года, сообщил журналистам ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сегодня, 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM МГУ

Уточняется, что российские вузы в рейтинге займут место по результатам оценки их миссий. Речь идёт о трёх миссиях — образовательной, научно-исследовательской и миссии, которая обеспечила бы взаимосвязь вуза и региональных сообществ.

«Мы хотели, чтобы критериев рейтинга было как можно больше. Их будет 35», — сказал Садовничий.

Ректор МГУ пояснил, что сбор данных от вузов должен завершиться до конца этого года. «В сентябре 2017 года мы постараемся опубликовать уже полные результаты нашего рейтинга», — сказал он.

Напомним, одним из нововведений в российской системе образования была программа «5−100», запущенная Министерством образования и науки России в 2012 году. Целью программы заявлено повышение престижности российского высшего образования.

Согласно программе, будет производиться отбор не менее пяти российских вузов, ориентируясь на иностранные рейтинги Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.

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