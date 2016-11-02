Ставрополь, 2 ноября, 2016, 15:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

В Ставрополе оштрафована городская клиническая больница скорой медицинской помощи, распространявшая рекламные визитки с рекламой услуг доставки лекарственных средств посредством интернет-аптеки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

ФАС возбудила дело в отношении больницы скорой помощи, поскольку в распространяемой рекламе дистанционного способа продаж отсутствовала обязательная информация о продавце товаров.

Представители самой больницы скорой помощи отрицали свою причастность к изготовлению или к распространению рекламы. Антимонопольной службе пришлось доказывать связь больницы с визитками.

Больницу признали нарушителем закона «О рекламе» и наложили на нее штраф в размере 101 тыс. рублей. Но больница оспорила постановление УФАС в Арбитражном суде края. 31 октября Арбитражный суд признал постановление антимонопольщиков законным и обоснованным.

«Закон «О рекламе» обязывает рекламораспространителя при рекламе дистанционного способа продажи товаров указывать обязательные сведения о продавце таких товаров с целью обеспечения возможности потребителя обратиться к продавцу данных товаров в случае претензий по качеству», — прокомментировал событие руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин.