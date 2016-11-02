Москва, 2 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. «Перспектива оспорить предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) у Google неочевидна», — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат АБ «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов, комментируя новость, ФАС оштрафовало структуры Google на 1 млн рублей. По словам эксперта, компания уже дошла до кассационной инстанции, пояснив, что до этого в иске отказывали Арбитражный суд города Москвы и 9-й арбитражный апелляционный суд.

Mdzol.com Google

«Часть предписания, не касающаяся денежных санкций, уже выполнена компанией — положения из договоров исключены, а покупатели устройств получили уведомления о том, что могут удалить предустановленные приложения и установить контент от «Яндекс». Однако вполне возможно, что в кассации будут представлены новые аргументы, и решение будет изменено», — считает Глазунов.

Юрист напомнил, что «дело Google» связано со злоупотреблением корпорацией своим доминирующим положением на рынке предустановленных приложений на электронные устройства. Осенью 2015 года обращение в ФАС направил прямой конкурент Google на российском рынке — компания «Яндекс», когда выяснила, что Google включала в договоры с производителями устройств с операционной системой Android условие предустанавливать приложения лишь от Google, игнорируя аналогичный контент от «Яндекса». ФАС согласилась с тем, что это злоупотребление, и оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на российском рынке магазинов мобильных приложений за 2014 год.

«Руководитель ФАС также отметил, что, несмотря на право службы (с 2007 года) выписывать штрафы в размере от 1 до 15% от выручки нарушителя за злоупотребление доминирующим положением, максимальный размер штрафа ФАС не применяется. Однако размеры штрафов значительны, и в этой части были прецеденты. Например, в 2009 году УФАС по Белгородской области оштрафовало РЖД за то же нарушение (злоупотребление доминирующим положением) на рекордную сумму в 2,54 миллиарда рублей. Поэтому сумма штрафа Google не самая большая», — резюмировал он.

Напомним, американской корпорации Google выписаны два штрафа по 500 тысяч рублей за неисполнение предписания о нарушениях, связанных с ОС Android.