Токио, 2 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Японские зрители с восторгом встретили картину режиссера Анны Матисон «После тебя», главную роль в которой сыграл ее супруг Сергей Безруков. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «После тебя». Реж. Анна Матисон. 2016. Россия Сергей Безруков

«Прошёл показ, отзывы потрясающие», — написал Безруков и добавил, что все билеты на следующий показ, намеченный на 2 ноября, распроданы.

Безруков и Матисон прибыли в Японию, их совместный проект, драматическая лента «После тебя», участвует основной программе международного кинофестиваля. Фильм повествует о танцовщике балета, который вынужден уйти со сцены из-за травмы, уточняет «Вокруг ТВ».