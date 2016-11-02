Курган, 2 ноября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Кургане подрядчики упорно укладывают асфальтобетон на снежных дорогах. А у журналистов, фиксирующих нарушения, вырывают из рук технику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM неравнодушные жители города.

PublicDomainPictures Трещина в асфальте

Первой, кто запечатлел работы асфальтоукладчиков по снегу, зафиксировала редактор журнала «Очевидец Медиа» Юлия Васильева. «Несмотря на снегопад, дорожники Кургана кладут асфальт на улице Гагарина, — сообщила она 21 октября. — Притом работают десятки дорожных рабочих и множество техники. Напрашивается мысль о том, что такая спешка связана с необходимостью освоения выделенных средств? Интересно, сколько прослужит такое дорожное покрытие, уложенное на мокрую землю. Съемки были экстремальными. Сотрудник дорожной организации, испугавшись, грубо выхватил у меня планшет, на который велась съемка, и побежал. Был настигнут, но только когда процитировала ему УК об открытом хищении имущества, а также о препятствовании журналистской деятельности, он одумался, вернул технику и стал звонить начальству».

Активисты Общероссийского народного фронта Кургана получили от Юлии Васильевой и других неравнодушных земляков видео и фотоматериалы укладки асфальта в снег 21 октября на улицах Бурова-Петрова, Омская и Гагарина.

«Эксперты ОНФ проанализировали видеозаписи и сделали вывод, что подрядчики допустили многочисленные, в том числе и грубые нарушения: работы ведутся во время снегопада, а новый асфальт укладывается на неподготовленное, грязное и влажное покрытие, — сообщают «фронтовики». — Согласно строительным нормам, покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует проводить на сухом, чистом и не промерзшем нижележащем слое, а работы в снегопад и метель не допускаются. Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли. Записи же показывают, что подготовительные работы на основании не проведены: его поверхность не очищена, на ней лежит снег и имеются лужи».

Власти Кургана, в свою очередь, заявили, что не примут акт выполненных дорожных работ и работу подрядчиков не оплатят. «По правилам, заказчик должен обязать подрядчика заменить весь уложенный в этот день асфальтобетонный слой и выполнить новый с соблюдением всех требований», — резюмировал эксперт ОНФ Владимир Иванов.

Активисты ОНФ подчеркнули, что подобные случаи далеко не единичные. Из года в год жители Кургана недоумевают, почему активный ремонт дорог в городе начинается только с наступлением холодов. Выявленные случаи наглядно демонстрируют недобросовестность организаций-подрядчиков, а прежде всего — промахи в работе заказчика, которым выступает администрация Кургана. Активисты ОНФ обратились за разъяснением ситуации в администрацию Кургана и направили собранную информацию и экспертные заключения в прокуратуру.

Однако несмотря на уже вызвавшее резонанс сообщение курганского «Очевидца», которое показали по федеральным каналам, граждане уличили дорожников в укладе асфальта и во время следующего снегопада — в ночь с 31 октября на 1 ноября — на улице Химмашевской. По данному факту, сообщает Znak.com, начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных назначил проведение проверки, допустила ли строительная компания какие-либо нарушения. Генеральный директор челябинской компании-подрядчика пояснил изданию, что асфальт заказали днем, когда была хорошая погода, но пока его доставили, пошел снег. «Видимо, прораб на месте распорядился уложить асфальт, чтобы он не пропадал», — предположил руководитель.

Отметим, что бдительные жители Екатеринбурга тоже зафиксировали случаи укладки асфальта в снег. Впрочем, в мэрии заверяют, что теперь подрядные организации дают гарантийные обязательства, и в случае выявления брака в течение срока гарантии будут устранять дефект за свой счёт. Также в горадминистрации столицы Урала отмечают, что чиновники контролируют соблюдение всех нормативных требований. Так, ранее взятые после укладки покрытия на участке дороги по улице Малышева образцы уложенного асфальтобетона не прошли испытания. Это стало причиной, по которой подрядчик не получил 12 млн рублей.