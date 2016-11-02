Тула, 2 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Наказание в виде пожизненного лишения свободы попросил назначить прокурор гражданину Узбекистана Сирожиддину Шералиеву, обвиняемому в убийстве пяти человек, 2 ноября в ходе судебного заседания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона

Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Прокурор области Александр Козлов, который возглавляет группу гособвинителей по этому делу, в своем выступлении попросил суд признать Шералиева виновным в совершении убийства пяти человек, попытке убийства еще двоих и совершении действий сексуального характера. Прокурор попросил суд лишить Шералиева свободы пожизненно. Кроме того, гособвинение попросило суд взыскать с обвиняемого в качестве возмещения материального и морального вреда свыше 3,5 млн рублей.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 11 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Шералиев обвиняется в убийстве пяти человек в поселке Косая Гора Тулы в мае 2015 года. По версии следствия, в ночь с 29 на 30 мая в частном доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил женщину. Чтобы скрыть преступление, он расправился с ее родными — 30-летней дочерью и тремя маленькими детьми, мальчиком и двумя девочками в возрасте от пяти до 10 лет. Над одной из девочек преступник надругался. Кроме того, он пытался убить мужчину, своего соотечественника, и восьмилетнего мальчика. Им удалось выжить.