Москва, 2 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) пока не готовы обнародовать свою позицию относительно нового фильма Алексея Учителя «Матильда», так как картины еще нет. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской в Генпрокуратуру провести проверку фильма о Николае II и балерине Матильде Кшесинской.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы (власти РФ) не в состоянии озвучить позицию Кремля, потому что фильма нет, — отметил представитель Кремля. — Он не готов. Поэтому, к сожалению, мы не располагаем возможностью сформировать позицию в отношении этого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм «Матильда». Поводом для запроса послужили обращения к бывшему прокурору Крыма представителей общественных организаций, считающих, что фильм подрывает моральные устои российского общества.

Фильм «Матильда» Алексея Учителя должен выйти на экраны в марте 2017 года. Согласно сюжету картины, Николай II и прима-балерина Мариинского театра Кшесинская находились в близких отношениях.

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