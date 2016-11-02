Красногорск, 2 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. 2 ноября в Московской области были подведены итоги купального сезона 2016 года. В «красной зоне» по безопасности на воде оказались сразу четыре муниципалитета региона. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

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По итогам лета в Подмосковье были отмечены муниципалитеты, на территории которых не произошло несчастных случаев на воде. Ими стали: Орехово-Зуевский и Пушкинский районы, а также городские округа Химки и Дубна. Больше всего ЧП во время купания было зафиксировано в Ногинском, Истринском, Шатурском и Сергиево-Посадском районах.

Всего во время купального сезона в области было организовано свыше 1,6 тыс. патрулирований водных объектов.

Отметим, что в Подмосковья расположены 156 официальных пляжей и мест отдыха у воды. Муниципалитетам уже поручено предоставить предложения по созданию новых пляжей в 2017 году

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Несмотря на завершение купального сезона, спасателей региона ждет переход на «зимний» этап работы на водных объектах. Среди жителей области, и в особенности рыбаков, планируется провести профилактические беседы об опасности выхода на неокрепший лед.