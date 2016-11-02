Киев, 2 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум.



711.ru Судья

В Донецкой обл. будут заочно судить личного охранника главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего украинского милиционера, который обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины («Участие в террористической группе или террористической организации»). Во время специального досудебного расследования установлено, что житель города Торез 1977 года рождения, который с 2003 по 2014 год работал в органах МВД в Донецкой области, в октябре 2014 года вступил в ряды организации ДНР, а именно — в личный состав охраны главы ДНР.

В течение определенного периода бывший милиционер обеспечивал личную безопасность Захарченко от «военнослужащих, правоохранителей и участников других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции в Донецкой области, а также местных проукраинских жителей».

В свою очередь, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что бойца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут судить по десятку «особо тяжких» статей.

В сообщении ГПУ сказано, что 24 октября 2016 года решением Печерского районного суда г. Киева было удовлетворено ходатайство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении человека, по мнению прокуратуры, входящего в состав этой организации.

Мужчину подозревают в организации банды и совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 345 УК Украины.

Ранее в Киеве правоохранители задержали члена ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданина Российской Федерации, уроженца г. Старый Оскол Белгородской области Геннадия Хамраева (позывной Монах), который 16 октября сбежал из Самборского изолятора временного содержания (Львовская область). 33-летний Хамраев бежал из изолятора вместе с двумя другими арестованными, разобрав часть фасадной стены. Его подельников вскоре задержали, а Хамраев успешно скрывался более недели.

Пресс-секретарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданин РФ Артем Скоропадский пока не комментирует суд над бойцом ПС и задержание Хамраева.

Напомним, в начале 2016 года Хамраев был задержан львовскими силовиками после того, как с двумя подельниками вломился во двор волонтера Олега Гентоша, который ранее финансировал организацию, и несколько часов пытал его родственника, чтобы выяснить, где хранятся деньги. Также Хамраев принимал участие в перестрелке с украинскими полицейскими в г. Мукачево.