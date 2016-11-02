Берлин, 2 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В декабре 2017 года в Германии будет запущен первый поезд на водородной установке, произведенный компанией Alstom. Состав свяжет между собой станции Букстехуде, Бремерфорде, Бремерхафен и Куксхафен, сообщает Die Welt.

Alstom.com Поезд Alstom

Водородный топливный элемент будет установлен на крыше поезда. Электрохимическое устройство позволяет исключить низкоэффективные процессы горения, преобразуя энергию реакции соединения водорода с кислородом напрямую в электрическую.

Кроме того, устройство не производит вредных выбросов, экономно и бесшумно. В конце текущего года федеральное ведомство железных дорог Германии приступит к процедуре допуска новых поездов в эксплуатацию.