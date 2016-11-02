Ставрополь, 2 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум.



tpsdave Пастбище

В Ставропольском крае будет ужесточена ответственность за незаконную распашку земель сельскохозяйственного назначения, предназначенную под пастбища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона.

Соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых актов готовятся в Минсельхозе региона. В частности, планируется дополнить Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в крае положением о недопустимости самовольной распашки земель сельскохозяйственного назначения, которые не предназначены под посевы сельскохозяйственных культур, включая многолетние травы, а также чистые пары.

Также поправки об ответственности за распашку пастбищ будут внесены в закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Проблема в регионе назрела давно. Ведь в крае незаконно распахано более 100 тыс. гектаров пастбищ. А привлечь нарушителей не представляется возможным, поскольку в законодательстве содержатся только «общие» формулировки, не позволяющие применить наказание к тем, кто совершает незаконнуюраспашку.

Помочь в реализации законодательства поможет созданная геоинформационная система «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае». Она позволяет специалистам Минсельхоза оперативно получить сведения о земельном участке, о его собственнике и о работающей там организации, включая все экономические показатели.

ГИС представляет собой систематизированный свод данных о 54 тысячах земельных участков с привязкой их местоположения к спутниковой и кадастровой картам. Это дает возможность отслеживать в реальном времени и предотвращать распашку пастбищ.

В министерстве будет создана межведомственная рабочая группа для ускорения разработки документации.