Пекин, 2 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Власти КНР выразили протес в связи с действиями служащих береговой охраны Южной Кореи, которые открыли предупредительный огонь по рыболовным судам КНР в Желтом море, заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает 2 ноября Reuters.

U.S. Navy Южнокорейские военные корабли

«Использование огнестрельного оружия против рыбаков может привести к жертвам и крупным финансовым потерям», — сказал Чуньин.

«Китай улучшит дисциплину своих рыбаков. Мы также надеемся, что Китай и Южная Корея смогут расширить сотрудничество в этой области», — добавил Чуньин.

Напомним, сотрудники береговой охраны Южной Кореи заявили, что несколько рыболовных судов КНР попытались протаранить катера береговой охраны Южной Кореи, поэтому береговая охрана открыла предупредительный огонь.

«Безопасность наших служащих береговой охраны была под угрозой», — сказал пресс-секретарь центрального регионального штаба береговой охраны Южной Кореи Ли Дэ-Хаэнг.