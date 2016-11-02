Минск, 2 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Ремонт зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300ПС, которые ранее были переданы в безвозмездное пользование Белоруссии, завершился. Готовые к работе системы ПВО обеспечат безопасность воздушного пространства Союзного государства. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии сегодня, 2 ноября.

Vitaly V. Kuzmin С-300

По словам Шойгу, обе страны на уровне военных ведомств серьёзно работают над реализацией соглашения по совместной охране внешней границы Союзного государства. В частности, речь идёт о создании единой системы ПВО для двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу сказал, что на западных рубежах Союзного государства России и Белоруссии идёт увеличение наступательного потенциала со стороны НАТО. В связи с этим Москва предпринимает оборонительные меры. Шойгу отметил важность укрепления обороны на уровне Союзного государства.