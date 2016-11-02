Москва, 2 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий на три года право бывших граждан СССР оформить гражданство России или вид на жительство, внес в Госдуму первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Парламентарий предлагает продлить действие норм, предусмотренных главой VIII закона «О гражданстве Российской Федерации», до 1 января 2020 года.

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Напомним, что эта глава дала право на оформление гражданства РФ двум категориям лиц. Во-первых, тем, кто имел гражданство СССР и прибыл для проживания в РФ до 1 ноября 2002 года, не приобрел гражданство РФ, но и не имеет иного гражданства или вида на жительство, либо прописки (вида на жительство) в другом государстве, также их взрослые или несовершеннолетние дети. При этом от них не требуют получать разрешение на временное проживание или вид на жительство, предъявлять данные об источнике средств к существованию, сдавать экзамен по русскому языку. Во-вторых, тем, кто до 1 июля 2002 получил паспорт гражданина РФ на законном бланке в уполномоченных органах, но их гражданство поставлено под сомнение (паспорт изъят или считается недействительным), они могут быть признаны гражданами РФ вместе с несовершеннолетними детьми.

Принятые поправки в 2012 году затрагивали интересы более 70 тыс. соотечественников, напомнил Затулин, нормами, по данным МВД, воспользовались 45 тыс. человек. «Однако еще несколько тысяч наших соотечественников, подпадающих под нормы данной главы, остаются с неурегулированным статусом», — отмечает он.

Согласно закону, действие норм заканчивается 1 января 2017 года, а те, кто не воспользовался ими, обязаны в течение трех месяцев — до 31 марта 2017 года выехать из России, иначе они будут депортированы.

«Законодательное требование о депортации бывших граждан СССР, по каким-либо причинам не оформивших гражданство или вид на жительство до 1 января 2017 года, дискредитирует Российскую Федерацию и во многих случаях — невыполнимо», — подчеркнул Затулин. «В какую страну будут депортированы граждане, прибывшие в Россию и проживающие здесь более 14 лет? Уже имеется немало громких и позорных примеров депортации русских людей из России, не сумевших оформить гражданство РФ, часто по вине или небрежению наших государственных органов», — указал он.

Парламентарий в качестве аргумента принятия закона также указал на то, что бремя депортации ложится на государство, которое должно будет решать эти проблемы и организационно, и финансово.

Принятие закона позволит воспользоваться нормами еще тысячам соотечественников, не успевающих сделать это до 1 января 2017 года, а также избежать масштабной административной работы и финансовых затрат по выявлению и депортации лиц, не определивших свой правовой статус на территории РФ в соответствии с законодательством, уверен Затулин.