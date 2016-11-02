Мурманск, 2 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Eramarin.ru Cторожевой корабль «Адмирал Макаров»

Сегодня силы Северного флота обеспечили в Баренцевом море выполнение ракетной стрельбы по береговой цели сторожевым кораблём «Адмирал Макаров», прибывшим на Северный флот для выполнения программы госиспытаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, по предварительным данным, стрельба выполнена успешно.

«Выполнение учебной ракетной стрельбы экипажем сторожевого корабля проводилось при тщательном контроле соблюдения необходимых мер безопасности, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Район проведения ракетных стрельб в Баренцевом море был заранее закрыт для гражданского судоходства. Для обеспечения безопасности мореплавания около 10 кораблей и судов обеспечения Северного флота находились на линиях подвижного дозора на границе района проведения стрельб. Район также контролировали самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота».

Как отметил Серга, в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море планируется провести ряд испытаний комплексов ракетного, зенитного и артиллерийского вооружения сторожевого корабля.

Отметим, сторожевой корабль проекта 11 356 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года.

«Сторожевые корабли проекта 11 356 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения, как самостоятельно, так и в составе соединений, — сообщил представитель флота. — Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов».

Напомним, по информации ИА REGNUM, Северный флот регулярно обеспечивает проведение испытаний новых кораблей и подводных лодок, строящихся для ВМФ России.

Добавим также, в соответствии с программой перевооружения, сторожевой корабль «Адмирал Макаров» должен поступить на Черноморский флот.