Москва, 2 ноября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Привычная система взаимодействия с гражданами нуждается в обновлении. Большинство не верит в выборы. Самые активные объединяются в местные сообщества. Их численность, значение и активность будут расти. Сталкиваясь с безответностью власти, социальная активность превращается в политическую. Становится очевидно: нужен качественно новый подход к работе с НКО, заявил корреспонденту ИА REGNUM политконсультант, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Даниил Ермилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Эксперт уверен: привычная модель устарела, и именно от общественных организаций будет зависеть исход выборов уже в 2017 году. «Могу с уверенностью утверждать, что НКО подошли к голосованию инициативно. Они массово пришли на выборы депутатов Госдумы VII созыва, чтобы проявить свою гражданскую позицию», — сказал Ермилов

По его мнению, «власть должна помочь общественникам вырасти, найти себя в социальной сфере, поддержать их инициативы, помогать объединяться, скоординировать и донести их проекты до федеральных операторов. Сегодня социальные активисты, группы и сообщества сталкиваются с безразличием властей и банальной неграмотностью».

«Анализ показывает, что гражданских инициатив стало много, они становятся всё заметнее. Регионы вплотную подошли к использованию ещё не замеченного скрытого внутреннего ресурса: каждый житель региона — это инвестор. Активные граждане вкладывают своё личное время, ресурс и интеллект. Когда они объединяются — то могут выработать стандарт и обозначить проблему, а затем предложить их федеральному оператору. Последний же может на это действие отреагировать федеральной программой, а это уже привлечение инвестиций в регионы», — пояснил эксперт.

С точки зрения самих НКО есть проблема разрозненности. «Инициатив сейчас очень много, и они все разные. Но, будучи распыленными, они незаметны и никому не интересны. Когда же ты их объединяешь в ассоциацию, помогаешь с образованием, они становятся весомым субъектом, способным решить собственные проблемы. Власть сейчас заинтересована в сотрудничестве, она хочет помогать своим гражданам, но до нее в конструктивной форме нужно донести то, в чем конкретно нужна помощь», — считает Ермилов.

«Внимание к социальным группам и их инициативам, обучение и объединение граждан и сообществ, несомненно, повлечёт за собой изменение уровня сознательности граждан. А сознательный гражданин — это, прежде всего, пусть и небольшой, но инвестор в развитие села, города, региона. Задача власти — объединить усилия и обеспечить ресурсами общественные проекты», — резюмировал эксперт.