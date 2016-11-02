Мурманск, 2 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум.



Steppinstars Медведь

Накануне на территории города Апатиты в Мурманской области был замечен медведь. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщают пользователи соцсетей. Тем не менее, представители правоохранительных органов, прибывших по вызову, хищника в насёленном пункте не обнаружили.

«Вызов поступал, на место выехали сотрудники полиции, — прокомментировал начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Игорь Ильин. — По их информации, медведя в черте города не было».

Тем не менее, по словам Ильина, на фоне достаточно тёплой для ноября погоды хищники всё же могут выходить к людям.

«Они сейчас, как правило, готовятся к спячке, — объяснил Ильин. — Не исключено, что будут выходить в населённые пункты, сейчас в области тепло».

Отметим, по данным регионального Минприроды, в последнее время случаев выхода диких зверей к людям зафиксировано не было.

Напомним, с 2015 года в регионе увеличилось количество обращений граждан, которые стали свидетелями появления бурых медведей вблизи населённых пунктов. Экологи считают, что причиной выхода медведей к людям стал бардак, то есть свалки, расположенные на территории региона.