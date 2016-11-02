Ярославль, 2 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Ремонт ярославских дворов будет проводиться только с учетом пожеланий жителей. Такое обещание дал депутатам муниципалитета и.о. мэра Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Двор в Ярославле

В рамках заседания муниципалитета депутаты выразили неудовольствие тем, что отремонтированные дворы не имеют эстетического вида.

«Когда мы берем какой-то двор или территорию, необходимо там не только дорожку проложить, но и комплексно благоустроить. Нет у нас эстетического вида дворов. Кроме того, в благоустроенном районе никто белье на улице сушить не будет — там 10−12-этажные дома. Мы зачем туда ставим железки для сушки белья, причем сразу в середине?» — отметила депутат Вера Никольская.

Владимир Слепцов пообещал, что уже в 2017 году практика ремонта дворов изменится. В рамках комплексного благоустройства во дворах в обязательном порядке будет выполняться шесть видов работ: асфальтирование, озеленение, установка детских городков, организация освещения, выставление ограждений, вырубка аварийных насаждений и посадка новых.

«В каждый двор зайдем, и я лично буду присутствовать на презентации этого двора. Спросим мнение и депутатов, и жителей. Только после этого печать на бумагах поставим. А то сталкиваемся с тем, что никто людей не слышал. Они просили отремонтировать одно — а им сделали другое. Просили освещение поставить в одном месте — а им делают через сто метров. Этой практики не будет», — пообещал Владимир Слепцов.

Также глава города уверил депутатов, что до 15 ноября во всех отремонтированных дворах будет наведен порядок, а оставленный подрядчиками мусор будет вывезен.