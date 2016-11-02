Тула, 2 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Тульской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и недобором урожая в регионе. Соответствующее постановление подписал заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Действие режима ЧС продлится до 15 ноября.

Lesillon.info Погибший урожай

Режим чрезвычайной ситуации распространяется на Арсеньевский, Белёвский, Богородицкий, Венёвский, Воловский, Заокский, Каменский, Кимовский, Киреевский, Куркинский, Плавский, Суворовский, Тёпло-Огарёвский, Узловский, Чернский, Щёкинский районы области, а также Алексин, Ефремов, Новомосковск, Тулу.

Решение принято «исходя из складывающейся обстановки, связанной с гибелью сельскохозяйственных культур и недобором урожая на территории Тульской области, принимая во внимание справки о факте неблагоприятных гидрометеорологических явлений Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В период действия режима ЧС планируется принять меры для организованного завершения уборочных работ и сохранения урожая, оценить ущерб и подготовить обращение в адрес министерства сельского хозяйства РФ для оказания финансовой помощи из бюджета РФ. Также планируется проработать вопрос с организациями банковской сферы по пролонгации кредитов для физических лиц и проработать вопрос оказания материальной помощи предприятиям агропромышленного комплекса Тульской области за счёт бюджетов всех уровней.

Как ранее сообщалось, о сложной ситуации с уборкой урожая заявлялось еще в конце сентября — причиной стали погодные условия, помешавшие аграриям вовремя завершить работы.