Астана, 2 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Темиртауский городской суд Карагандинской области вынес приговор в отношении гражданина Конурова, обвиненного в пропаганде «исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии», а также пропаганде терроризма в социальных сетях.

Sovetclub.ru Приговор

«Суд приговорил Ж. Конурова к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда.

Конуров, согласно материалам дела, в 2014 году присоединился к радикальному религиозному течению, чья идеология предполагала ведение «вооруженного джихада». Происходило это, по данным суда, путем просмотра в интернете роликов проповедников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, в Казахстане чаще употребляется название ДАИШ — ИА REGNUM ).

«В результате у него сложилось устойчивое мнение о правильности действий боевиков МТО (международной террористической организации — ИА REGNUM ) ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершающих акты терроризма на территории Сирии и Ирака. С указанного времени он стал испытывать нетерпимость к иным вероисповеданиям, за исключением нетрадиционного течения ислама, адептом которого он являлся. Находясь под влиянием радикальной религиозной идеологии, Конуров распространял и прививал идеи «вооруженного джихада», возбуждения религиозной розни среди пользователей социальной сети «ВКонтакте», исповедующих ислам. С этой целью он в целенаправленно искал в интернете террористические и экстремистские материалы, которые в дальнейшем хранил на своей интернет-странице под логином Aby-Muhammad Muslim с целью распространения», — говорится в сообщении суда.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Добавим, что деятельность ДАИШ (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Казахстане была признана террористической и запрещена на территории республики решением Есильского районного суда города Астаны от 15 октября 2015 года.

Отметим, что в Казахстане власти усиленно отслеживают проявления терроризма и экстремизма, особое внимание уделяется интернет-ресурсам, в том числе социальным сетям.

В июле 2016 года по заявлению прокуратуры суд вынес решение о прекращении работы 94 сайтов, в материалах которых было отмечено наличие пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма.