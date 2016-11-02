Чебоксары, 2 ноября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии осуждены Владимир Абдулкин и Татьяна Петрова, которых обвиняли в совершении мошеннических действий в отношении граждан и организаций на общую сумму более 100 млн рублей. Им инкриминировалось более 30 преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

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Чебоксарским районным судом установлено, что граждане создали о себе «имидж успешных в финансовом отношении предпринимателей, учредителей и руководителей юридических лиц». «В 2011—2015 годах путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищения имущества граждан и организаций», — говорят в прокуратуре.

По данным ведомства, они получали от граждан займы с условием выплаты высоких процентов. Кроме того, принуждали сотрудников подконтрольных им организаций на своё имя оформлять в банках кредиты, обещая самостоятельно погашать за них платежи. «Получив денежные средства под условием возврата и выплаты процентов, злоумышленники их не возвращали и проценты не выплачивали. Осужденные также получали имущество от организаций по заключаемым договорам, однако за полученный товар денежные средства не перечисляли», — отмечают в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, за четыре года были похищены денежные средства 19 граждан, 7 банков и материальные ценности 5 организаций на общую сумму более 100 млн рублей. При этом часть преступлений совершены в отношении иногородних жителей и организаций.

После возбуждения уголовного дела Владимир Абдулкин скрылся от правоохранительных органов и кредиторов. Его задержали сотрудники полиции в Крыму. Уголовное дело расследовалось почти 1 год и насчитывает 32 тома.

Приговором суда Чувашии злоумышленники признаны виновным в серии мошенничеств. Всего ими было совершено 32 преступления, большинство из них — совместно. Суд приговорил Абдулкина к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его сообщница получила 5,5 лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что ранее крупное мошенничество было раскрыто в Чувашии при расследовании дела о выплатах в рамках программы занятости населения республики. Мошенник обещал подследственному освободить его от уголовного наказания за 50 млн рублей.

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