Москва, 2 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Работа над созданием программного обеспечения российского производства для использования государственными служащими ведётся. При этом полной замены импортного софта на отечественный не предполагается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 2 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя слухи о намерении российского руководства обязать госслужащих полностью отказаться от использования импортного программного обеспечения, Песков пояснил, что какие-то программы можно будет заменить, если российский аналог не будет уступать импортному в производительности.

«В целом работа по созданию отечественного софта ведётся, но существует понимание, что безусловное задействование отечественного софта возможно там, где не снижается производительность этого софта, его эффективность, и где он продвинут в адекватной степени, то есть где сопоставим с зарубежными аналогами», — сказал он.

Напомним, СМИ сообщили, что в ближайшее время госучреждения будут переходить на отечественный компьютерный софт. В частности, планируется заменить программное обеспечение Microsoft на российские аналоги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что российским чиновникам и военнослужащим могут запретить вести служебную переписку через мобильные приложения, которые были разработаны иностранными компаниями. Российские государственные служащие, использующие в рабочих целях несертифицированные компьютерные приложения, могут быть наказаны или даже уволены.

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