Москва, 2 ноября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Вслед за возбуждением уголовного дела по статье «Мошенничество» уже бывший председатель правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александр Бугаевский может быть объявлен в международный розыск — в то время как конечное местонахождение установить пока проблематично, то выяснить, куда он уехал из России, будет несложно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

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«Уголовное дело возбуждено по популярной общеуголовной статье «Мошенничество», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Можно предположить, что Александру Бугаевскому обвинение было предъявлено заочно», — заявил Хутов.

За время розыска следователь будет проводить следственные действия с другими фигурантами и свидетелями и назначать экспертизы, констатировал юрист. «В перспективе можно полагать, что Бугаевский может быть объявлен в международный розыск», — допустил он.

Если конечное местонахождение установить пока проблематично, то выяснить, куда он уехал из России, будет несложно, уверен Хутов. «В зависимости от ситуации, вероятно, что после объявления в международный розыск ему в соответствии с ч. 5 ст. 108 УПК РФ может быть заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — предположил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm.

«Аргументация следствия, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, в данном случае будет выглядеть обоснованно», — подчеркнул Хутов, в то же время напомнив, что наличие или отсутствие вины еще только предстоит установить.

Напомним, что 2 ноября Следственный комитет объявил в розыск главу правления банка ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты свыше 3,9 млрд рублей.

Впоследствии в связи с нарушением законодательства, регулирующего банковскую деятельность, у КБ «Интеркоммерц» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а в апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал финансовую организацию банкротом.