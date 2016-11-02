Волгоград, 2 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Федерация легкой атлетики Волгоградской области (ФЛАВО) выдвинула двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила член ФЛАВО Нелля Блинова агентству «Р-Спорт».

ИА REGNUM Елена Исинбаева

«У нас прошла областная конференция, на которой было принято решение выдвинуть Елену Исинбаеву на пост президента ВФЛА, — сказала Блинова. — Выборы пройдут 9 декабря (2016 г)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 г. известную российскую спортсменку Исинбаеву не пустили на ОИ в Рио по решению Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF). При этом сама легкоатлетка не нарушила никаких правил и строго соблюдала антидопинговое законодательство.

В итоге 34-летняя прыгунья с шестом заявила о завершении своей спортивной карьеры.

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