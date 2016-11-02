Кызыл, 2 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Туве в связи с массовым отравлением детей приняло решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Установлено, что 25 октября после посещения детского сада «Дюймовочка» в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района в медицинские учреждения обратились 24 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет с признаками пищевой токсикоинфекции.

На момент обращения в медицинские учреждение было госпитализировано 19 детей, состояние здоровья некоторых оценивалось как средней тяжести, остальные лечились амбулаторно.

Для установления причин и условий отравления детей по изъятой в детском саду документации, касающейся организации питания, образцам продуктов питания и питьевой воды, после получения результатов исследования регионального Роспотребнадзора, планируется назначение судебной экспертизы.

В настоящее время все дети в связи с выздоровлением выписаны из медицинского учреждения, следователями продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается.