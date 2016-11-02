Гонконг, Китай, 2 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Авиакомпания Airbus планирует продать около 670 самолетов в этом году, заявил глава подразделения компании по лизингу и инвестиционному маркетингу Марк Пирман-Райт на конференции Airline Economics в Гонконге, сообщает 2 ноября Reuters.

Handelszeitung.ch Авиакомпания Airbus

В период с января по сентябрь 2016 года авиакомпания Airbus получила заказы на производства 566 самолетов.