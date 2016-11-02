Airbus планирует увеличить количество продаж в 2016 году на 35%
Гонконг, Китай, 2 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Авиакомпания Airbus планирует продать около 670 самолетов в этом году, заявил глава подразделения компании по лизингу и инвестиционному маркетингу Марк Пирман-Райт на конференции Airline Economics в Гонконге, сообщает 2 ноября Reuters.
Handelszeitung.ch
Авиакомпания Airbus
В период с января по сентябрь 2016 года авиакомпания Airbus получила заказы на производства 566 самолетов.
Напомним, ранее официальные представители Airbus Group заявили, что в 2016 году компания произведет около 650 самолетов, однако на прошлой неделе финансовый директор Airbus Харальд Вильхельм заявил, что показатели 2016 года увеличатся на 35%,