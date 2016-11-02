Оренбург, 2 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Оренбурге задержаны участники организованной группы, занимавшейся в хищениями нефтепродуктов в особо крупном размере. Всего пойманы 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Следствие предполагает, что хищения совершались с 2014 года. Они бесчинствовали на объекте нефтедобывающего предприятии, расположенного в селе Репино, в основном, в тёмное время суток. Похищенные нефтепродукты реализовывались через подконтрольные им общества.

Очередная охота за добычей оказалась для них последней. Организатору и некоторым участникам предъявлено обвинение в тайном хищении чужого имущества.

Активное участие в раскрытии преступления приняли оперативные сотрудники регионального УМВД России. Предполагаемый организатор группировки отправлен в СИЗО. Ещё пятеро находятся на домашнем аресте, а остальные — под подпиской о невыезде.