Нальчик, 2 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Бывшего главу администрации Чегемского района Кабардино-Балкарии Каншоуби Ахохова заподозрили в превышении полномочий, он попал под следствие. Его подозревают в том, что чиновником руководили корыстные побуждения, когда он заключал договоры на ремонт Дворца культуры в городе Чегем.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857

Так это или нет, предстоит выяснить следствию. В отношении экс-главы района возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Из материалов следствия стало известно, что чиновник, «действуя из корыстных побуждений в интересах третьего лица», разрешил проведение работ стоимостью более 9,7 млн рублей по ремонту здания Дворца культуры ООО «Строй-Олимп». При этом не был проведен аукцион, и контракт заключен тоже не был.

Электронный аукцион все же позже, 10 декабря 2014 года, был проведен. Был заключен 23 декабря и контракт, но ремонтные работы в это время были уже выполнены.

Напомним, Каншоуби Ахохов руководил Чегемским районом с марта 2014 года. В декабре 2015 года он покинул этот пост по состоянию здоровья.

До назначения главой района Ахохов длительное время работал в должности заместителя председателя Чегемского районного совета народных депутатов, заместителя главы администрации Чегемского района КБР. Был депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики двенадцатого созыва, депутатом совета республики парламента КБР первого и второго созывов. В декабре 2003 года избран депутатом парламента третьего созыва. В 2009—2014 годах являлся депутатом парламента Кабардино-Балкарии, председателем комитета по бюджету, налогам и финансам.