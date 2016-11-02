Вашингтон, 2 ноября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. К утечке переписки Джона Подесты, главы избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, причастен представитель официальных кругов США. Российская сторона не имеет к инциденту никакого отношения, об этом заявил близкий друг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Крейг Мюррей в интервью агентству Sputnik.

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«Источник этих писем из официальных кругов в Вашингтоне. Если вы хотите узнать, кто это, вам нужно искать его там, а никак не в России», — сказал Мюррей.

Он пояснил, что узнал личность того, кто стоял за «сливом» переписки штаба Клинтон, около двух месяцев назад, когда находился в Вашингтоне в связи с вручением награды имени Сэма Адамса, вручаемой информаторам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о взломе компьютерных систем Демократической партии США стало известно летом этого года. Представители демократов, включая Хиллари Клинтон, заявили о причастности к кибератаке России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что таким образом американская сторона старается отвчеь внимание общественности от содержания документов.