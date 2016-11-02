Москва, 2 ноября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви американская компания Nike может прекратить сотрудничество с Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Уже сейчас объёмы финансирования российской структуры сокращены до 30%. С таким заявлением выступил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин на заседании президиума сегодня, 2 ноября.

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«Nike практически ушёл из спонсорства федерации, осталось только 30% финансирования, и этих денег нам хватит только на содержание офиса и жизнедеятельность аппарата», — пояснил Шляхтин.

По словам главы ВФЛА у структуры нет возможности проводить командирование и тестирование. Этого не ожидали в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Они были уверены, что деньги есть и мы тестируемся», — сказал он.

Шляхтин пояснил, что ВФЛА ожидает от IAAF именения критериев по допуску легкоатлетов к международным соревнованиям — в частности к чемпионату Европы (ЧЕ). «Они сказали, что крайне заинтересованы в возвращении атлетов, но механизм будет пока по индивидуальным заявкам», — сказал он.

Напомним, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре прошлого года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил, после чего ВФЛА была отстранена IAAF. Переговоры по восстановлению членства ВФЛА при участии Шляхтина прошли в Монако 28 октября.