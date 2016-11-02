Ярославль, 2 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля на очередном своём заседании 2 ноября назначил дату обязательных по регламенту публичных слушаний по изменению Устава города — они состоятся 24 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Редакция Устава Ярославля необходима в связи с изменениями в региональном законодательстве. В 27 сентября депутаты ярославской областной Думы на заседании областного парламента внесли изменения в закон «О порядке формирования органов местного самоуправления», которые фактически объединяют полномочия мэра и сити-менеджера в Ярославле.

Как уже сообщало ИА REGNUM параллельно в муниципалитете Ярославля обсуждается положение о новом порядке избрания главы города. Однако надо отметить, что этот порядок начнет действовать только после вступления в силу приговора избранному мэру Евгению Урлашову, которого суд признал виновным в получении взяток.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правовом управлении мэрии Ярославля, в случае если приговор в отношении Евгения Урлашова вступит в законную силу ещё до внесения изменений в Устав Ярославля, никаких правовых коллизий не наступит, поскольку именно областной закон определяет порядок формирования органов местного самоуправления, а Устав города лишь должен быть приведён в соответствие закону.Пока городом руководит Владимир Слепцов, занимающий пост первого заместителя мэра Евгения Урлашова.