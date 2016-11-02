Мадрид, 2 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. «Москва видит в отказе дозаправить «Адмирала Кузнецова» отсутствие тяги у Испании к выполнению обязательств по борьбе против терроризма, — пишет московский корреспондент газеты Хавьер Колас. — Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Кремле были поражены тем, что Испания поддалась давлению некоторых стран, входящих в НАТО».

Mil.ru Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в 2012 году

«Российский министр с иронией сказал, что, возможно, в Испании недостаточно изучили материалы, свидетельствующие о наших намерениях в Средиземном море, и не поняли, что русские идут крушить террористов. И подчеркнул, что настало время для Запада определиться, кто же его враг — Россия или сторонники джихада».

«Сергей Шойгу предположил также, что на Западе забыли о том, кто убивал невинных людей, организуя и реализуя теракты в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах. И в присущей ему саркастической манере добавил, что, по всей видимости, Запад видит свой вклад в борьбу с терроризмом именно в препятствовании России», — замечает корреспондент.

«Шойгу выразил мнение, что экспедиция российских кораблей сильно взволновала западных «партнеров» Москвы. Отказ дозаправить суда на планы российских ВМС в сирийской операции не повлияет, зато точка зрения Запада в отношении ситуации в этой стране Кремлю предельно ясна», — добавил журналист.

«Уклонение представителя МИДа Марии Захаровой от ответа на вопрос, повлияет ли решение Испании на отношения между Москвой и Мадридом», выглядит само по себе ответом, считает Колас, подводя читателя к мысли, что все будет, как в анекдоте: ложечки найдутся, а неприятный осадок останется.