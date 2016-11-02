Ставрополь, 2 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Обломки снесенных торговых точек

В городе Пятигорск Ставропольского края владельцы самостроев, подлежащих сносу, прячутся от властей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации столицы СКФО.

В Пятигорске снесли пять таких построек — торговые павильоны в двух микрорайонах города: в поселке Горячеводск и Центре города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 сентября 2015 года в администрации города работает комиссия, которая выносит решение о сносе самовольно установленных объектов. Изменения в Гражданском кодексе РФ предоставили органам местного самоуправления право самостоятельно принимать решение о сносе незаконных строений.

В состав комиссии по борьбе со стихийной застройкой вошли руководители Управления по делам территорий, Управления имущественных отношений, Правового управления и Управления архитектуры, строительства и ЖКХ, Росреестра, профсоюзов и полиции, а правовую сторону процесса контролирует прокуратура.

По итогам трех заседаний комиссии сносу подлежат около сотни таких объектов. Из них 40 являются стационарными. Десять из них собственники демонтировали добровольно.

Отметим, что владельцам самостроев дается время для демонтажа проблемных объектов. Однако чаще всего собственники не появляются на таких объектах и скрываются от властей, не желая тратиться на демонтаж.

В этом случае снос производится за счет бюджета, а правоохранительные структуры занимаются установлением собственников, с которых затем можно будет взыскать ущерб.

Начальник правового управления администрации города Пятигорска Дмитрий Маркарян отметил, что работа по устранению самостроев не только освобождает город от уродующих его незаконных объектов, но и дисциплинирует предпринимателей, которые не создают новые такие самострои.

Отметим также, что согласно законодательству к самостроям приравниваются не только объекты, возведенные без разрешительных документов или на участке, который не предназначен для этих целей, но и объекты, построенные с отклонением от проекта.