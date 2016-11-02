Тбилиси, 2 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Бывший лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили считает, что во время парламентских выборов 2016 года очень четко проявилась поляризация грузинских СМИ. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Рустави-2» 1 ноября вечером.

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По его словам, определенные отличия между ситуацией перед выборами 2012 года и нынешней ситуацией все же есть.

«Если в 2012 году на стороне оппозиции было 8−10% всего медиапространства, а остальные были в руках Национального движения, сегодня этот баланс выглядит иначе. Один из самых популярных телеканалов «Рустави-2» практически был и остается пропагандистским продолжением идей одной политической организации. Остальные национальные телеканалы практически были на правительственном поле. Может, они так не бросались в глаза, как «Рустави-2», но ситуация практически была такая же. Такая поляризация СМИ указывает на то, что выборы не могли быть свободными», — пояснил Усупашвили.

Он констатировал, что в парламент Грузии прошли только те три партии, которые имели собственные телеканалы. У ЕНД был канал «Рустави-2», у «Грузинской мечты» — несколько телеканалов, и у «Альянка патриотов» было собственное телевидение — «Объектив», отметил политик.

«Это неправильно, так как получается, что если завтра-послезавтра кто-то другой захочет добиться успеха на выборах, он должен будет купить какой-нибудь телеканал и управлять им. Это не демократия», — подчеркнул Усупашвили.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября, а 30 октября состоялся второй тур в 50 мажоритарных округах. Республиканская партия набрала на выборах 1,55% голосов и не прошла в парламент очередного созыва. 29 октября Давид Усупашвили, который баллотировался в парламент по Сабурталинскому округу Тбилиси, заявил о выходе из рядов своей партии и сообщил, что дальнейшую политическую деятельность продолжит индивидуально.