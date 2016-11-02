Киев, 2 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока» Дмитрий Добкин купил тур за €135 тыс. прямо на заседании парламента. Видео опубликовано на канале TVgolosnaroda на портале YouTube.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Весёлая жизнь

Видно, что нардеп переписывался на заседании парламента с турагентом, который подтвердил Добкину двухнедельный тур на шестерых человек. Страна, куда заказана путевка, осталась неизвестна — депутат частично прикрыл переписку на смартфоне рукой.

После ответа на СМС сотрудницы турфирмы Добкин встал и зашел за колонну в зале заседаний. Там он что-то съел и выпил. Постояв немного с выпученными глазами у стены, он вернулся на свое место.

В кресле депутат сидел, странно ухмыляясь, облизываясь и качая головой, как будто в такт неслышимой никому, кроме него, музыке. Пользователи YouTube заподозрили депутата в употреблении наркотиков.