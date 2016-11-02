Тбилиси, 2 ноября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Бывший лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили заявляет, что страну губит политическая близорукость. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Рустави-2» 1 ноября вечером.

Katarzyna Czerwińska Давид Усупашвили

Спикер парламента созыва 2012 года напомнил, что в течение 4 лет парламентской деятельности ему так и не удалось достичь соглашения по вопросу изменения существующего избирательного законодательства.

«Если вспомним детали протекавшего на протяжении 4 лет процесса, который касался исправления недочетов в существующей избирательной системе, достижению соглашения по этому вопросу помешала не только «Грузинская мечта», но и находившееся в парламенте Национальное движение. И сегодня, если политических катаклизмов не будет, «Грузинская мечта» существующую систему не поменяет. Ведь именно эта система и принесла ей конституционное большинство. Так зачем же менять ее в дальнейшем?!», — отметил Усупашвили.

По его же оценке, это проблема не только «Грузинской мечты», это была проблема Единого национального движения в период его нахождения у власти, а в свое время это была проблема и руководимого Шеварднадзе Союза граждан Грузии.

«Политическая близорукость губит страну. В парламенте с «Грузинской мечтой» мы по этой теме достигли соглашения, но Национальное движение отказалось, так как надеялось, что по мажоритарной системе выиграет в нескольких регионах, и это его устраивало», — заявил Давид Усупашвили.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября, а 30 октября состоялся второй тур в 50 мажоритарных округах. Республиканская партия набрала на выборах 1,55% голосов и не прошла в парламент очередного созыва. 29 октября Давид Усупашвили, который баллотировался в парламент по Сабурталинскому округу Тбилиси, заявил о выходе из рядов своей партии и сообщил, что дальнейшую политическую деятельность продолжит индивидуально.