Москва, 2 ноября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В России за сентябрь 2016 года банки выдали 2,003 млн новых кредитов общим объемом более 271,03 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 4%, при этом объемы увеличились на 13%. В сентябре 2015 года было выдано 2,084 млн кредитов на 238,40 млрд рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов снизилось в годовом отношении на 14%, а объемы на 13%. В сентябре 2016 г. было выдано 40,98 тыс. кредитов на 66,95 млрд рублей, в прошлом году — 47,53 тыс. кредитов на 76,73 млрд рублей. Средний чек» по ипотечным кредитам незначительно вырос: с 1,61 до 1,63 млн рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 2%, а объемы на 16%. В сентябре 2016 г. было выдано 22,35 тыс. автокредитов на 17,20 млрд рублей против 21,92 тыс. кредитов на 14,79 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 675 до 770 тыс. рублей.

В сегменте кредитных карт наблюдается самый значительный рост объемов кредитования при снижении количества новых выдач. Количество новых карт снизилось на 15% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 58%. В сентябре 2016 г. было выдано 573,16 тыс. карт с общим лимитом более 32,53 млрд рублей, годом ранее — 671,91 тыс. карт на 20,54 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился с 31 до 57 тыс. рублей.

Всего по итогам 9 месяцев. 2016 года банки выдали 18,04 млн кредитов на 2,26 трлн рублей. По сравнению аналогичным периодом 2015 г. количество новых кредитов выросло на 16%, а объемы кредитования на 31%. За 9 месяцев 2015 года банки выдали 15,58 млн новых кредитов на 1,73 трлн рублей.