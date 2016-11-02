Красногорск, 2 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Трех сотрудников полиции, отразивших нападение на пост ДПС в августе 2016 года в Щелковском районе Московской области, наградили орденами «За доблесть и мужество», сообщает РИАМО.

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Награждение прошло в подмосковном Красногорске в преддверии празднования Дня народного единства. Ордена полицейским вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В преддверии 4 ноября и Дня сотрудников органов внутренних дел хочу отметить наших полицейских: Сергея Полковникова, Николая Дрозда и Валерия Панкова. Этим летом, рискуя жизнью, офицеры отразили нападение на пост ДПС. Именно такие люди помогают нам понять, ради чего стоит жить, и как нужно относиться к своей стране, другим людям, к своей работе», — пояснил Воробьев.

Напомним, 17 августа 2016 года трое вооружённых огнестрельным оружием и топорами людей атаковали пост ДПС на Щелковском шоссе. Полицейским удалось отбиться, застрелив двоих нападавших и задержав третьего. Двое сотрудников полиции получили ранения.