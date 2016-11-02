Анкара, 2 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Турецкие власти выдали ордера на арест 137 научных сотрудников, подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации неудавшегося военного переворота в июле этого года, сообщает 2 ноября Reuters со ссылкой на CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Полиция уже задержала 31 научного сотрудника, 22 человека бежали за границу.

Представители прокуратуры пока не прокомментировали сообщение CNN Turk.

Напомним, после неудачной попытки военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля около 100 тыс. человек лишились своих должностей.

В предыдущие выходные еще 10 тыс. гражданских служащих были уволены и закрыты еще 15 СМИ, в основном прокурдской направленности.