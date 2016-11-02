Москва, 2 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 3 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 21,41 коп. и составил 63,42 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 86,92 коп. — до 70,23 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 3 ноября, прибавила 50,9 копейки и составила 66,48 рубля.