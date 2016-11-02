Москва, 2 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В России владельцы автомобилей водители выше оценивают качество обслуживания на АЗС, чем на автомойках и в автосервисах. Так, средний оценочный балл для АЗС составил 4,2 из 5 возможных. А общая средняя оценка автосервисам и автомойкам оказалась на уровне 4,1 балла. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским холдингом «Ромир».

Romir.ru Оценка жителями России качества обслуживания на АЗС, в автосервисах, на автомойках, в магазинах автозапчастей

В целом количество положительных оценок качеству сервиса на АЗС выше, чем для других предприятии автомобильной инфраструктуры — 83% против 77%. Автосервисы, автомойки и автомагаины потеряли положительные оценки за счет более высокой доли средних (18%) и негативных отзывов (5%). На АЗС, соответственно, средние оценки собрали 14% голосов, а отрицательные — 3%.

Стоит отметить, что в целом в оценке услуг, связанных с автомобилями, больше критики высказывают женщины. Так, представительницы прекрасного пола поставили средние и отрицательные оценки за обслуживание на АЗС в 24% случаев, а на автосервисах — в 27%. Также 40% респондентов старше 60 лет остались неудовлетворенными качеством обслуживания в сфере автотоваров.

Во всероссийском опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.