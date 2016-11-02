Саратов, 2 ноября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Среди ВИЧ-инфицированных проституток 30 гражданок живет в Саратове, 16 — в Балаково, 6 — в Энгельсе, 3 — в Балашове, в Красноармейском, Советском, Лысогорском, Питерском, Саратовском, Дергачевском, Петровском, Краснокутском районах по одной. Такие данные предоставил Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, передает ИА REGNUM.

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

Согласно информации, полученной от этих женщин, при внутривенном употреблении психоактивных веществ инфицировалось 61,9%, половым путем — 33,3%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовская область с начала эпидемии по количеству ВИЧ инфицированных занимает 21-е место в РФ, по пораженности — 29 место в РФ.

Из 2,28 млрд рублей, выделенных регионам правительством РФ в 2016 году на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, Саратовская область получит 43 млн 190,4 тысяч.