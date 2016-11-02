Тбилиси, 2 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Бывший лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили считает, что страна находится в политическом кризисе, но подчеркивает, что это не правительственный кризис. Об этом Усупашвили заявил в эфире телекомпании «Имеди» 1 ноября.

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«Политика — это не стезя для бегунов на короткие дистанции, спринтеров, это марафонское дело. Поэтому более важных и менее важных политических дел не существует. Поэтому с точки зрения правительственных изменений парламентские выборы 2020 года станут политическим ориентиром для всех, кто продолжает политическую жизнь. Первое, что необходимо сделать, — это вывести страну из политического кризиса. Хотя это не правительственный кризис», — заявил Усупашвили.

По его словам, правительство Грузии находится на своем месте, и он желает ему успехов на благо страны. Политический же кризис страна получила в результате выборов.

«Хочу сказать всем, что жизнь в этой стране продолжается, в том числе политическая жизнь. Я 45 лет своей жизни провел за стенами парламента, поэтому хорошо знаю, как можно делать полезные для страны дела извне», — пояснил спикер парламента предыдущего созыва.

Он подчеркнул, что все, что он обещал своим избирателям по Сабурталинскому округу Тбилиси и всей стране в ходе предвыборной кампании, остается в силе.

«Я найду тех сабурталинских избирателей, которые проголосовали за меня, и буду поддерживать отношения с ними», — пообещал Усупашвили.

Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября, а 30 октября состоялся второй тур в 50 мажоритарных округах. Республиканская партия набрала на выборах 1,55% голосов и не прошла в парламент очередного созыва. 29 октября Давид Усупашвили, который баллотировался в парламент по Сабурталинскому округу Тбилиси, заявил о выходе из рядов своей партии и сообщил, что дальнейшую политическую деятельность продолжит индивидуально.