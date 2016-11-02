Новосибирск, 2 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Двум новосибирским подросткам, которые напали на семью из трех человек, предъявили обвинение и взяли под стражу, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Обвинение предъявлено за «покушение на убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

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«Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении двоих несовершеннолетних в возрасте 16-ти лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос о назначении обвиняемым психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 31 октября 16-летние девушка и парень ворвались в одну из квартир в Ленинском районе. Они намеревались присвоить деньги и имущество семьи. На пороге их встретила 80-летняя женщина. Подросток несколько раз ударил ее деревянной битой и нанес ножевые ранения. Его подруга нанесла несколько ударов ножом 11-летнему внуку и заперла его в комнате. Через некоторое время домой вернулась 41-летняя хозяйка квартиры, которой прямо на пороге налетчик нанес топором множественные рубленые раны головы и тела. Соседям, которые прибежали на крик, удалось задержать 16-летнюю девушку. В интернете появилась видеозапись, которую сделал один из очевидцев происходящего. На ней видно, как налетчица пытается скрыться с места, приставив к горлу подростка нож. Ее удалось задержать после того, как один из живущих в доме пригрозил ружьем. Девушку передали прибывшему наряду полиции. Молодой человек скрылся раньше. Его задержали позже. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.