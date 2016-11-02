Домодедово, Московская область, 2 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Подмосковье выясняют обстоятельства пожара в городе Домодедово, где погибли четыре человека. По данному факту следственными органами СКР по Московской области проводится доследственная проверка.

skeeze Пожар

Пожар произошёл в ночь с 1 на 2 ноября 2016 в городе Домодедово на строительном объекте. В результате тушения пожара обнаружены тела четырех человек, трое из которых жители Чувашской республики. «Предварительная причина возгорания — это обогревательный электроприбор, установленный в бытовом выгоне, где обнаружены тела четырех мужчин», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре рабочих погибли на стройке в Домодедово по улице Текстильщиков: в вагончике после произошедшего пожара найдены трупы.