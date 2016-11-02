Москва, 2 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собрания.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию

По его словам, традиционный формат послания в 2016 году сохранится. Точную дату выступления Песков не озвучил — она еще не определена.

Песков напомнил, что 2 ноября пройдет совещание Путина с членами правительства РФ, в ходе которого, в частности, будет обсуждаться выполнение основных параметров посланий парламенту 2014−2015 годов.